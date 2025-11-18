Birth Announcement – Silva
Valerie and Dillon Silva of Las Animas, Colorado, welcomed a new baby girl on November 15, 2025 at Prowers Medical Center in Lamar, Colorado. Willow Silva was born at 6:50 a.m., weighing six pounds, five ounces and measuring eighteen and a half inches. Dr. Forseter was the attending physician. Joining Willow at home are siblings Bailey, Eliya, Leilani, Alayna, Kiana, and Sara. Grandparents are Diana and Jesse Vargas and Maria Alvidrez.
